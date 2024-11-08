Kamu BİB'27 ve BİMY'31 Bütünleşik Etkinliği Antalya'da Başladı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "Kamu BİB'27 (Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği) BİMY'31 (Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri) Bütünleşik Etkinliği" Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, "Yenilikçi ve Yeşil Teknolojiler" ana temasıyla yürütülen projelerin önemine dikkat çekti.

Bakan Gönüllü'nün Açıklamaları

Gönüllü, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısını geliştirmek amacıyla yerli ve milli çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, dijital dönüşümde gerekli adımları atarken, teknolojik gelişmeleri toplumsal ilerlemenin ana unsuru olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Gönüllü, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından çevre dostu sanayi altyapısının önemine vurgu yaparak, çevresel dönüşüm ve dijital dönüşüm destek programlarının bu süreçte kilit rol oynayacağını belirtti.

KOBİ'lere Sunulan Destekler

Bakan Yardımcısı, KOSGEB aracılığıyla 1013 KOBİ'nin desteklendiğini ve toplam yatırım miktarının 7 milyar 153 milyon lira olduğunu söyledi.

Yerli sanayi için gereken karbon ayak izinin azaltılması konusunda da çalışmalarını sürdüren Gönüllü, "450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi projesini" başlattıklarını duyurdu.

TÜBİTAK'ın Destekleri ve Projeler

KOSGEB'in 2018-2024 yılları arasında bilişim sektöründe 11.429 KOBİ'ye sağladığı 5.2 milyar lira destekle birlikte, TÜBİTAK'ın 600 milyon lira bütçeli 74 AR-GE projesini hayata geçirme sürecine de değindi.

Yerli Yazılımların Önemi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yapay zekanın getirdiği fırsatların yanı sıra risklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

KKTC Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı ise etkinliğin bilgi paylaşımı ve işbirliği açısından önemli bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Veri Koruma ve Mahremiyet

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Kanlıgöz, kişisel verilerin korunmasının insan onurunu koruma anlamına geldiğini vurguladı.

Teknolojik Yönlendirme Gerekliliği

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, dijital dönüşümün ülkelerin küresel rekabet gücünü artırma yollarından biri olduğunu belirtti. Ek olarak, TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Erzurumluoğlu, yapay zekanın toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Etkinlik, 10 Kasım'da sona erecek olup, birçok oturum ve panel düzenlenecek.