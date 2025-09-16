Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Türkiye genelindeki milyonlarca kamu personelini yakından ilgilendiren yazlık kıyafet serbestliği, sonbaharın ilk günleriyle birlikte sona erdi. 15 Eylül itibarıyla devlet dairelerinde yeni bir dönem başladı ve yıllardır tartışma konusu olan kılık kıyafet yönetmeliği yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Genelge ve Uygulama

Mevsimsel şartlar ve kurumsal ciddiyet ilkesi doğrultusunda hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" ile ilgili düzenlemeler kapsamında, 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kışlık kıyafet uygulamasına geçildi. Genelgeye göre memurlar, sözleşmeli personel ve diğer çalışanların bundan sonra ceket giymesi ve kravat takması yasal bir zorunluluk haline geldi.

Sendikalar ve Tepki

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı sendikalar uygulamaya karşı duruş sergiledi. Uzun süredir serbest kıyafet eylemleri düzenleyen ve sivil itaatsizlik kararı alan sendikalar, üyelerine genelgeye uymama çağrısı yaptı. Sendika temsilcileri, personelin değerlendirilmesinde kıyafetten ziyade sundukları hizmetin kalitesinin esas alınması gerektiğini savunuyor.

Sonuç olarak, bazı devlet dairelerinde personel genelgeye uygun olarak ceket ve kravatla mesaiye başlarken, sendika üyesi çok sayıda memur ise serbest kıyafetle görev yapmayı sürdürdü. Uygulamanın sahadaki yansıması kurumlar arasında farklılık gösteriyor.