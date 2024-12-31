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Kamu Gözetimi 50 Uzman Yardımcısı Alımına Hazırlanıyor

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 50 uzman yardımcısı alımı için başvuruları 15 Ocak 2025'e kadar kabul edecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:24
Kamu Gözetimi 50 Uzman Yardımcısı Alımına Hazırlanıyor

Kamu Gözetimi, Uzman Yardımcıları İçin İstihdam İlanı Yayınladı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara ve İstanbul'da görev alacak toplam 50 uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu. Alım ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Kurum, genel idare hizmetleri sınıfından 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere 50 uzman yardımcısı alacak. Adaylar, başvuru işlemlerini 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu - Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvuruların son tarihi ise 15 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Sınav Süreci ve Detayları

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav, 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sınavla ilgili yer ve adres bilgileri, yazılı sınavdan en az 10 gün önce Kariyer Kapısı üzerinden erişime sunulacak.

Sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun internet sitesinde duyurulacak.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Sınav sonuçları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nda duyurulacak ve ayrıca internet sitesi üzerinden de açıklanacak.

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