Kamu İhalelerinde Yeşil Çimento ile Yıllık 1 Milyon Ton Karbon Emisyonu Azaltılacak

Kamu İhalelerinde Yeşil Çimento İle Karbon Emisyonu Azalıyor

Kamu ihalelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımının teşvik edilmesi sayesinde, yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azaltılması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda hayata geçirilen yeni düzenleme, kamu projelerinde çevre dostu yapı malzemelerinin kullanımını teşvik edecek.

Düşük Karbon Emisyonu İçin Yeni Tebliğ

Bu yıl yürürlüğe giren Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ ile kamu ihalelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı desteklenecek. Böylece 1 milyon ton karbon emisyonu azaltılması sağlanacak.

Çevresel Etkilerin Azaltılması

Düzenleme ile birlikte, ihalelerde yüksek karbon emisyonuna sahip CEM I-Portland çimentosu yerine, çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajları ile dikkat çeken daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek. Bu sayede, hem çevre koruma hem de sürdürülebilir inşaat uygulamaları yönünde önemli bir adım atılmış olacak.