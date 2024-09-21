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Kamu Kurumları ve Üniversitelere Yeni Atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:39
Kamu Kurumları ve Üniversitelere Yeni Atamalar Resmi Gazete'de

Kamu Kurumlarında Önemli Atama ve Görevden Almalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararlarla, bazı kamu kurumları ve rektörlerin atanması ile görevden alınma durumları Resmi Gazete'de duyuruldu.

Bakanlık Görevlerinde Değişiklikler

Bu doğrultuda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alınırken, onun yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Ayrıca, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Alparslan Çevik getirildi.

Devamında, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar olarak atandı. Aynı bakanlık içinde bazı genel müdür yardımcılığı pozisyonlarına da atamalar gerçekleştirildi.

Eğitim Alanında Rektör Atamaları

Konuyla ilgili başka bir önemli gelişme ise, bazı üniversitelere yeni rektör atamaları oldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre:

  • Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik
  • İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Aydın
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Debik

Yapılan atamalar, kamu yönetiminde ve eğitim alanında önemli değişiklerin habercisi olarak dikkat çekiyor.

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