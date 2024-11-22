Kamu Personeli Danışma Kurulu 26 Kasım'da 'Görevde Yükselme' İçin Toplanıyor

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 26 Kasım 2023 tarihinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği bu toplantının teması, 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, bu kritik toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılacak olan bu toplantının, kamu görevlilerinin ve kamu personel yönetiminin daha etkin ve dinamik bir şekilde işleyiş kazanması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.