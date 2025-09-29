Kamu Siber Güvenlik Derneği Gazi Üniversitesi'nde 'Siber Olaylara Müdahale' Eğitimi

Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Eğitim Serisi'nin üçüncü etabı, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitim, Siber Olaylara Müdahale Süreçleri başlığı altında kurumların siber saldırılara karşı nasıl organize olması gerektiğine odaklandı.

Eğitimin içeriği ve yöntemler

Eğitim, olaya müdahale, müdahale tespit süreçleri, müdahale analiz aşamaları, müdahalede görülen eksiklikler ve müdahale sonrası alınması gereken önlemler ile raporlama süreçleri olmak üzere 5 ana başlık altında planlandı. Katılımcılar, gerçek hayat senaryoları üzerinden uygulamalı olarak siber olaylara müdahale süreçlerini öğrenme fırsatı buldu.

Dr. Nurullah Celal Uslu'nun açılış konuşması

Dr. Nurullah Celal Uslu, eğitim serisinin kapsamına değindi ve bugüne kadar yapılan çalışmaları aktardı. Uslu konuşmasında şunları söyledi:

"İlk eğitimimizde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle siber güvenliğin temellerini ele aldık. Katılımcılar internette karşılaşabilecekleri saldırı türlerini tanıdı, bu saldırıların hangi zayıf noktalardan gelebileceğini öğrendi ve nasıl korunabileceklerine dair temel yöntemlerle tanıştı. Zafiyet taramaları, risk analizi gibi konularla siber güvenliğe güçlü bir başlangıç yaptılar."

Uslu, ikinci eğitimle ilgili olarak da şunları aktardı:

"İkinci eğitimimizde, TOBB ETÜ iş birliğiyle uygulamalı sızma testi gerçekleştirdik. Katılımcılar, sistemlere bir saldırgan gözüyle nasıl yaklaşılacağını, zafiyetlerin nasıl tespit edileceğini öğrendiler. Gerçek senaryolar üzerinden çalışarak, analiz, yetki yükseltme ve raporlama konularında pratik deneyim kazandılar."

Uslu, ilerleyen bölümde eğitimin üçüncü etabının kapsamını özetledi ve şunları ekledi:

"Eğitmenimizin katkılarıyla, bir kurum ya da sistem siber saldırıya uğradığında nasıl organize olunması gerektiğini, olay müdahale ekiplerinin nasıl çalıştığını, müdahale sonrası alınacak önlemleri, raporlama süreçlerini, log analizinden izolasyon adımlarına kadar neler yapılması gerektiğini birlikte öğreneceğiz. Bu eğitim, sadece teknik bilgi vermekle kalmıyor, katılımcılara siber güvenlik alanında farkındalık ve stratejik bir bakış açısı da kazandırmayı amaçlıyor."

Gazi Üniversitesi'nin değerlendirmesi

Prof. Dr. Musa Atar, fakültenin teorik ve uygulamalı mühendislik deneyimini öne çıkaran eğitim anlayışıyla öğrencilere vizyon kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Atar, "Bugün burada yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi dijitalleşmenin hayatımızda çok önemli yer edindiği bir dönemde siber güvenlik alanında bilgi alışverişi yapmak ve geleceğe yönelik vizyon çizmek açısından çok önemli bir eğitim için bir aradayız." dedi.

Atar, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalar sürecinde, uygun olursa siber güvenlik mühendisliği ile ilgili yeni bir program açmayı planladıklarını bildirdi.

Rektör Yardımcısı'nın görüşü

Prof. Dr. Serhat Karyeyen ise, "Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla birlikte, siber güvenliğin önemi de devlet politikaları bazında daha da ciddi bir şekilde ele alınmaya başlandı. Üniversitemiz de her zaman hem Kamu Siber Güvenlik Derneği özelinde hem de devletimiz nezdinde bu alanda yapılan çalışmalara katkı vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kamu Siber Güvenlik Derneği, kamu ve özel sektöre yetkin, donanımlı ve bilinçli siber güvenlik uzmanları kazandırma hedefiyle eğitimlerini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

