Kamu Siber Güvenlik Derneği'nden 29 Eylül'de Ücretsiz 'Siber Olaylara Müdahale Süreci' Eğitimi

Kamu Siber Güvenlik Derneği, 29 Eylül'de Gazi Üniversitesi'nde ücretsiz 'Siber Olaylara Müdahale Süreci' eğitiminde gerçeğe dayalı senaryolarla uygulamalı hazırlık sunacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:48
Kamu Siber Güvenlik Derneği 29 Eylül'de Ücretsiz "Siber Olaylara Müdahale Süreci" Eğitimi Düzenliyor

Kamu Siber Güvenlik Derneği, siber güvenlik yetkinliklerini ve farkındalığı artırmak amacıyla 29 Eylül'de Gazi Üniversitesi'nde "Siber Olaylara Müdahale Süreci" başlıklı ücretsiz bir eğitim düzenleyecek. Etkinlik, derneğin yürüttüğü Siber Güvenlik Eğitim Serisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Eğitimde katılımcılar, gerçeğe dayalı senaryolar üzerinden siber olaylara müdahale süreçlerini öğrenme ve uygulama fırsatı bulacak. Programı bir siber olaylara müdahale uzmanı verecek ve oturumlar Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Eğitim İçeriği, Kontenjan ve Kayıt

Etkinlik ücretsiz olup kontenjan sınırlıdır; katılım için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt ve katılım detayları dernek tarafından duyurulacaktır.

Siber Güvenlik Eğitim Serisi — Önceki Etkinlikler

Dernek, eğitim serisinin ilk etkinliğini Mayıs ayında "Siber Güvenliğin Temelleri" başlığıyla düzenlemiş; programın amaçları arasında kamuda farkındalığı artırmak, ulusal güvenlik politikalarına katkı sağlamak ve bireylerden kurumlara kadar yaygın bir güvenlik kültürü oluşturmak yer almıştı. Serinin ikinci etkinliği ise Ağustos ayında "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi" olarak gerçekleştirilmiş; katılımcılara teknik bilgi kazandırılmış ve dijital güvenlikte proaktif savunma bilinci güçlendirilmişti.

Dernek Başkanı'nın Değerlendirmesi

Dr. Nurullah Celal Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim serisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Siber güvenlik artık sadece teknik bir uzmanlık alanı değil, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitimlerimizle hedefimiz, ülkemizin bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek ve kurumlarımızdan bireylere kadar geniş bir güvenlik kültürü oluşturmaktır. Katılımcılarımızın gerçeğe dayalı senaryolar üzerinden uygulamalı deneyim kazanması, onları kriz anlarında daha hızlı ve doğru adım atmaya hazırlıyor. Türkiye'de siber güvenliğe yönelik farkındalığın giderek artması bizi geleceğe daha güvenle bakmaya yönlendiriyor. Bu motivasyonla eğitim serimizi çeşitlendirerek sürdüreceğiz."

