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Kamu ve özel sektör çalışanları için Kurban Bayramı tatili süresi

Onlarca çalışan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını öğrenmek üzere internete yönelmiş durumda. Peki kamu ve özel sektör çalışanları için Kurban Bayramı tatili süresi ne kadar olacak? İşte yanıtı…

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:43
Kamu ve özel sektör çalışanları için Kurban Bayramı tatili süresi
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Kurban Bayramı’nın başlamasına yaklaşık 3 haftalık bir süre kaldı. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağını merak eden milyonlarca kamu ve özel sektördeki personeller aynı zamanda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını öğrenmek üzere arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?


Türkiye’de milyonlarca insanın beklediği bu sorunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. 19 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bayramın son gününün hafta sonundan bir önceki güne denk gelmesi sebebiyle tatilin 17 Temmuz Cuma günü başlayıp 25 Temmuz Pazar gününe kadar sürmesi ihtimalleri konuşuluyor.

Hali hazırda 9 gün olarak beklenen Kurban Bayramı tatilinin 11 güne çıkarılması da oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. İlerleyen günlerde bu durumun netlik kazanması bekleniyor.


Son Güncelleme: 05.07.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı TatiliKamu Ve özel Sektör
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