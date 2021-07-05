Kamu ve özel sektör çalışanları için Kurban Bayramı tatili süresi

Kurban Bayramı’nın başlamasına yaklaşık 3 haftalık bir süre kaldı. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağını merak eden milyonlarca kamu ve özel sektördeki personeller aynı zamanda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını öğrenmek üzere arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Hali hazırda 9 gün olarak beklenen Kurban Bayramı tatilinin 11 güne çıkarılması da oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. İlerleyen günlerde bu durumun netlik kazanması bekleniyor.
Son Güncelleme: 05.07.2021 13:43