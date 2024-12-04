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Kamuda 950 Bin Çalışana Kademe İlerlemesi Müjdesi

Kamuda sözleşmeliden memurluğa geçen yaklaşık 950 bin çalışan, yeni kademe ilerleme hakkından yararlanabilecek.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:26
Kamuda 950 Bin Çalışana Kademe İlerlemesi Müjdesi

Kamuda Kademe İlerleme Hakkı Düzenlemesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, devlet memurlarına yönelik önemli bir düzenlemeyi görüşmek üzere toplanıyor. Bu düzenleme, sözleşmeli statüden memurluğa geçen personele ilave kademe ilerleme hakkı tanıyor. Yaklaşık 950 bin çalışanın yararlanması beklenen bu düzenleme, 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlar için geçerli olacak.

Düzenlemenin Kapsamı

Teklifin detaylarına göre, Türkiye'deki geçici kanun düzenlemeleri kapsamında memur statüsüne geçen ve şu anda memur kadrolarında bulunan 700 bin personel bulunuyor. Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 237 bin 890 sözleşmeli personel ve Belediye Kanunu kapsamında 11 bin 539 sözleşmeli personel mevcut. Bu da toplamda 249 bin 429 sözleşmeli personel anlamına geliyor. Bu kişilerin memur kadrolarına geçmesi durumunda, toplamda 950 bin çalışanın bu düzenlemeden faydalanması öngörülüyor.

Mali Etki Analizi

Söz konusu düzenlemenin tek seferlik maliyeti 3,4 milyar lira olarak hesaplanıyor. Analizde belirtilen ifadelere göre, bu maliyet yalnızca geçici madde kapsamında yer alan 700 bin kişi için hesaplanmış. Sözleşmeli statüde bulunan 249 bin 429 personel ise hak ettikleri takdirde ileride bu düzenlemeden yararlanacakları için bu maliyete dahil edilmemiştir. Ancak, mevcut personelin bu düzenlemeden yararlanması halinde 1,2 milyar lira ilave maliyet öngörülüyor.

Sonuç

Bu önemli düzenlemenin yanı sıra teklifin diğer hükümlerinin yürürlüğe girmesi durumunda ilave bir mali yük oluşturmayacağı ifade ediliyor. TBMM'de yapılacak görüşmelerin ardından detayların netleşmesi bekleniyor.

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