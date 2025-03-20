Kamuya 687 Şehit Yakını ve Gazi Atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün düzenlenen törende 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamasını gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazilerin toplam sayısı 51 bin 317'ye ulaştı.

Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, atamaların çeşitli meslek dallarının yanı sıra mimar, mühendis, psikolog ve öğretmenlik gibi alanları kapsayacağını vurguladı. Ayrıca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde tüm şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

Vatan Uğruna Fedakarlıklar

Bakan Göktaş, "Vatan uğruna can veren yiğitler sayesinde bugün bu topraklarda huzur ve güvenle yaşıyoruz" diyerek, şehit ailelerinin ve gazilerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, "Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Gazilerimiz bizim onurumuzdur" sözleriyle vatan için gösterilen fedakarlıkları onurlandırdı.

Göktaş, bu atamaların milletin kahramanlarına duyduğu minnetin bir göstergesi olduğunu aktararak, "Hayatınızı kolaylaştırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Eşit hizmet sunmak adına kamuda istihdam hakkının kapsamını genişletiyoruz" açıklamasında bulundu.

2015 Aile Yılı'nda Devam Eden Destek

2025 Aile Yılı'nda sunacakları hizmetlerle, şehit yakını, gazi ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, birlik ve beraberliği artıracak projeleri hayata geçireceklerini bildirdi. "Güçlü bir Türkiye varsa, bu şehitlerimizin ve gazilerimizin üstün fedakarlıkları sayesinde olmuştur" diye konuştu.

Atananlar Duygularını Paylaştı

İçişleri Bakanlığına memur olarak atanan Meral Yılmaz, 1995'te şehit olan kardeşi nedeniyle kendisine tanınan hak ile başvurduğunu belirtti. Atama haberini eşine ve oğluna telefondan sevinçle iletti.

Psikolog olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan İrem Yılmaz, babasının gazisi olduğu için bu fırsatı elde ettiğini ifade etti ve kahraman aileler için devletine hizmet etmenin bir vefa borcu olduğunu belirtti.

Jandarma astsubay eşi gazisi Nilgün Hacıoğlu da, Orman Genel Müdürlüğü Çocuk Gelişimi bölümüne atandığını belirterek, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı idarecilerine teşekkür etti.