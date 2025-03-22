Kanada, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Reklam Kampanyası Başlattı

Kanada, ABD'nin gümrük vergilerine karşı 12 eyalette reklam kampanyası başlattı. Dışişleri Bakanı Joly, ticaret savaşında kazanan olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:58
Kanada, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Reklam Kampanyası Başlattı

Rekabetin Sıcak Noktası: Kanada'nın Yeni Hamlesi

Kanada, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak, 12 ABD eyaletinde yeni bir reklam kampanyası başlattı. Bu girişim, ticaret savaşında gerginlikleri daha da artırmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Joly'den Açıklamalar

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Kanada'ya yönelik uyguladığı gümrük vergilerini eleştirdi. Joly, "Amerikan mallarına karşı 60 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uyguladık. 12 farklı ABD eyaletinde reklam kampanyası başlatıyoruz. Kanadalılar, ticaret savaşının kazananı olmadığını vurgulamak istiyorlar," dedi.

Kampanya Detayları

Florida, Nevada, Georgia ve New Hampshire gibi eyaletlerde, otoyollardaki billboardlarda bu reklamlar görücüye çıkacak. Böylece, Kanada'nın duruşunu destekleyen mesajlar daha geniş kitlelere ulaşacak.

Gümrük Vergisi Gerilimi

ABD’nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik uyguladığı yüzde 25 ek gümrük vergisi, 4 Mart’ta yürürlüğe girmişti. Eski Başkan Donald Trump, 2 Nisan’a kadar bazı ürünlerde gümrük tarifesinin uygulanmayacağını duyurmuştu. Ayrıca, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart’ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Ontario Başbakanı'ndan Tehdit

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, 10 Mart'ta, ABD eyaletlerine sağlanan elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulamayı düşündüklerini ifade etti. Ford, "Bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğim. Eğer ABD bu durumu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim," şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'dan Uyarı

Beyaz Saray, 12 Mart’ta, Kanada'nın elektrik kesme planlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair uyarıda bulundu. Gerginliklerin arttığı bu süreç, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceğini de şekillendirecek gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor
2
Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlara Fazla Mesai Teklifi
3
Tekirdağ'da Apartman Yangını: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 4 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor
5
Bingöl Karla Beyaza Büründü: Dronla Havadan Görüntülendi
6
Üniversite Öğrencilerinden Teravih Namazına Giden Çocuklara Hediye Desteği
7
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Dünya Su Günü Mesajı: Su, Gelecek Nesillerin Hakkıdır

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!