Kanada, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Reklam Kampanyası Başlattı

Rekabetin Sıcak Noktası: Kanada'nın Yeni Hamlesi

Kanada, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak, 12 ABD eyaletinde yeni bir reklam kampanyası başlattı. Bu girişim, ticaret savaşında gerginlikleri daha da artırmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Joly'den Açıklamalar

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Kanada'ya yönelik uyguladığı gümrük vergilerini eleştirdi. Joly, "Amerikan mallarına karşı 60 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uyguladık. 12 farklı ABD eyaletinde reklam kampanyası başlatıyoruz. Kanadalılar, ticaret savaşının kazananı olmadığını vurgulamak istiyorlar," dedi.

Kampanya Detayları

Florida, Nevada, Georgia ve New Hampshire gibi eyaletlerde, otoyollardaki billboardlarda bu reklamlar görücüye çıkacak. Böylece, Kanada'nın duruşunu destekleyen mesajlar daha geniş kitlelere ulaşacak.

Gümrük Vergisi Gerilimi

ABD’nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik uyguladığı yüzde 25 ek gümrük vergisi, 4 Mart’ta yürürlüğe girmişti. Eski Başkan Donald Trump, 2 Nisan’a kadar bazı ürünlerde gümrük tarifesinin uygulanmayacağını duyurmuştu. Ayrıca, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart’ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Ontario Başbakanı'ndan Tehdit

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, 10 Mart'ta, ABD eyaletlerine sağlanan elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulamayı düşündüklerini ifade etti. Ford, "Bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğim. Eğer ABD bu durumu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim," şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'dan Uyarı

Beyaz Saray, 12 Mart’ta, Kanada'nın elektrik kesme planlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair uyarıda bulundu. Gerginliklerin arttığı bu süreç, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceğini de şekillendirecek gibi görünüyor.