Kanada, Afrika ile İşbirliğini Güçlendirme Taahhüdünde Bulundu

Kanada'dan Afrika ile İlişkileri Güçlendirme Taahhüdü

Kanada, Afrikalı ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşme için Lamola'ya teşekkür eden Joly, ülkesinin Afrikalı ortaklarıyla olan ilişkilerini daha da derinleştirmeye yönelik kararlılığını vurguladı.

Güçlü İşbirlikleri İçin Beklentiler Artıyor

Lamola, görüşme sonrası X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada ile daha fazla işbirliği yapma konusunda sabırsızlandığını belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki insan hakları konusundaki ortak taahhütlere dikkat çekerek, Joly'i Aralık 2024'te Johannesburg'da düzenlenecek olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için davet etti.

Güney Afrika, Aralık 2024 itibarıyla G20 dönem başkanlığını resmi olarak devralacak.