Kanada, Çin Elektrikli Araçlarına %100 Gümrük Vergisi Getirdi

Kanada, Elektrikli Araçlara Yüzde 100 Gümrük Vergisi Uyguluyor

Kanada, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik yeni gümrük vergisi uygulamasını resmi olarak duyurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu kararın, ülkenin elektrikli araç pazarını koruma ve adil ticaret sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Yüksek Tarife Uygulaması

Trudeau, yaptığı açıklamada, "Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi uygulanacak. Ayrıca, Çin'den gelen çelik ve alüminyumda da %25 gümrük vergisi alınacak," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tepkiler

Bu karar, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ABD tarafından da benzer şekilde değerlendirilmektedir. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, bu yılın Mayıs ayında, Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmayı planladığını ve elektrikli araçlardaki vergileri neredeyse 4 katına çıkarmak istediğini açıklamıştı.

Özellikle bu gelişmeler, uluslararası ticaret dinamiklerini değiştirebilir ve global elektrikli araç pazarındaki rekabeti etkileyebilir.