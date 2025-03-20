Kanada, Çin'in İdam Cezalarını Şiddetle Kınadı

Kanada, Çin'de dört vatandaşının uyuşturucu suçlamasıyla idamını şiddetle kınadı ve af çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:45
Kanada, Çin'in İdam Cezalarını Şiddetle Kınadı

Kanada, Çin'de, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla dört vatandaşının idamını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanı Melanie Joly, basın açıklamasında, bu yıl içerisinde Kanadalı dört kişinin Çin'de idam cezasına çarptırıldığını belirtti.

Joly, Pekin yönetiminin uyguladığı idam cezalarını şiddetle kınadığını vurgulayarak, "Ben şahsen aflarını talep ettim. Hepsi çifte vatandaştı" dedi. Yurt dışında idam cezasına çarptırılan Kanadalıların sürekli olarak af talep ettiklerini hatırlatan Joly, idam edilen kişilerin ailelerinin hükümetten kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını istediğini aktardı.

Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanlığı, 2019'da uyuşturucu kaçakçılığından idam kararı verilen Robert Schellenberg'in cezasının henüz infaz edilmediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, uyuşturucuyla mücadele etmenin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Kanada'yı hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye ve Çin'in yargı egemenliğine müdahaleden kaçınmaya çağırdı.

Ottawa'daki Çin Büyükelçiliği, "Çin, uyuşturucu ile ilgili suçlara her zaman ağır cezalar uygulamıştır ve uyuşturucu sorununa karşı 'sıfır tolerans' tutumunu sürdürmektedir." şeklinde bir yazılı açıklama yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in idam cezasını uygulamasını güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, bunun geri çevrilemez ve insan onuruna aykırı bir uygulama olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bu yılın başında bazı Kanada vatandaşlarının Çin'de idam edildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'de, her yıl idam cezasının uygulandığı ülkelerin toplamından daha fazla kişinin idam edildiği, ve bu sayının yıllık 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Kapanan 73 Köy Yolu İçin Çalışmalar Devam Ediyor
2
Yozgat'ta Kara Saplanan Yolcu Otobüsündeki 22 Yolcu Kurtarıldı
3
Hamas: Arabulucularla Görüşmeler Sürüyor, Gazze'ye Saldırıları Durdurun
4
Kastamonu'da Heyelan: İki Ev Zarar Gördü, Yol Çöktü
5
ABD Adalet Bakanı Bondi'den Tesla Saldırılarına Flaş Soruşturma Uyarısı
6
Hamaney: İsrail'in Gazze Saldırıları Büyük Bir Suç
7
Hava Sıcaklığı 60 İlde 10 Derecenin Altına Düştü

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!