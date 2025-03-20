Kanada, Çin'in İdam Cezalarını Şiddetle Kınadı

Kanada, Çin'de, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla dört vatandaşının idamını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanı Melanie Joly, basın açıklamasında, bu yıl içerisinde Kanadalı dört kişinin Çin'de idam cezasına çarptırıldığını belirtti.

Joly, Pekin yönetiminin uyguladığı idam cezalarını şiddetle kınadığını vurgulayarak, "Ben şahsen aflarını talep ettim. Hepsi çifte vatandaştı" dedi. Yurt dışında idam cezasına çarptırılan Kanadalıların sürekli olarak af talep ettiklerini hatırlatan Joly, idam edilen kişilerin ailelerinin hükümetten kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını istediğini aktardı.

Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanlığı, 2019'da uyuşturucu kaçakçılığından idam kararı verilen Robert Schellenberg'in cezasının henüz infaz edilmediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, uyuşturucuyla mücadele etmenin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Kanada'yı hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye ve Çin'in yargı egemenliğine müdahaleden kaçınmaya çağırdı.

Ottawa'daki Çin Büyükelçiliği, "Çin, uyuşturucu ile ilgili suçlara her zaman ağır cezalar uygulamıştır ve uyuşturucu sorununa karşı 'sıfır tolerans' tutumunu sürdürmektedir." şeklinde bir yazılı açıklama yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in idam cezasını uygulamasını güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, bunun geri çevrilemez ve insan onuruna aykırı bir uygulama olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bu yılın başında bazı Kanada vatandaşlarının Çin'de idam edildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'de, her yıl idam cezasının uygulandığı ülkelerin toplamından daha fazla kişinin idam edildiği, ve bu sayının yıllık 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.