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Kanada'da 2023'te Ötanazi Uygulanan Kişi Sayısı 15.343'e Ulaştı

2023'te Kanada'da ötanazi uygulanan kişi sayısı 15.343 olarak kaydedildi, bu sayı 2022'ye göre %16 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:32
Kanada'da 2023'te Ötanazi Uygulanan Kişi Sayısı 15.343'e Ulaştı

Kanada'da Ötanazi Uygulamalarında Büyük Artış

Kanada'da 2023 yılında 15 bin 343 kişiye ötanazi işlemi uygulandı. Bu, 2022 yılındaki verilere göre yaklaşık %16'lık bir artış anlamına geliyor.

Yıllık Raporun Ayrıntıları

Kanada hükümeti, tıbbi destekli ölüm olarak tanımladığı ötanazi işlemi ile ilgili verileri içeren 5. yıllık raporunu yayımladı. Rapora göre, 2023 yılında ötanazi talebinde bulunanların ortalama yaşı 76 olarak belirtildi. Bu kişilerin en yaygın sağlık sorununun ise kanser olduğu kaydedildi.

Demografik Veriler

Rapora göre, ötanazi talebinde bulunanların yaklaşık %96'sı beyaz bireylerden oluşurken, %1,8'i Asyalılardan oluşmaktadır. Bu demografik dağılım, ülkenin sağlık hizmetlerine erişimini ve toplumsal yapıdaki farklılıkları gözler önüne seriyor.

Quebec Eyaleti Öne Çıkıyor

Ülke nüfusunun yaklaşık %23'üne ev sahipliği yapan Quebec eyaleti, Kanada genelindeki ölümlerin %36,5'ini oluşturarak, en fazla ötanazi işleminin uygulandığı bölge olmaya devam ediyor.

Gelecek Planları

Kanada, 2027 yılına kadar akıl hastalığı olan kişileri de ötanazi kapsamına almayı planlıyor. Bu durum, tartışmalı konulardan biri olarak dikkat çekiyor ve sağlık alanındaki etik tartışmaları beraberinde getiriyor.

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