Kanada'da Aktivistler Tesla Bayisine Pembe Boya Püskürttü

Aktivistler, Tesla bayisini protesto etmek amacıyla pembe boya püskürterek iklim krizine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:33
Kanada'da Aktivistler Tesla Bayisine Pembe Boya Püskürttü

Montreal'de Tesla Protestosu

Kanada'nın Montreal kentinde çevreci aktivistler, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla bayisinin dış cephesine pembe boya püskürterek dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi.

CBC'nin haberine göre, bu eylem, çevreci "Last Generation Canada" hareketinin üyeleri tarafından düzenlendi. Olay sonrası, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

İklim Krizine Dikkat Çekildi

Çevreci hareketten yapılan açıklamada, bu eylemin amacının milyarderlerin ve fosil yakıt şirketlerinin iklim krizine olan etkisine dikkat çekmek olduğu belirtildi. Açıklamada, "İklim krizi hayatları yok ediyor. Hükümetler, halkı yangın ve sel gibi felaketlerden korumak yerine fosil yakıt endüstrisini destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Elon Musk'ın oluşturduğu tehditlere karşı Kanadalıların korumasız bırakıldığına dikkat çekilerek, yetkililerden kamu kaynaklarıyla finanse edilecek bir "İklim Felaketlerinden Korunma Ajansı" kurulması çağrısı yapıldı.

ABD dahil birçok ülkede Tesla bayi ve tesisleri, şirketin yol açtığı iklim krizi zararlarının bedelini ödemesi gerektiği gerekçesiyle protesto ve saldırı dalgasıyla karşılaşmaktadır.

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