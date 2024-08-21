Kanada'da Çevrim İçi Nefret Söylemi: Orta Doğu Kökenliler Önde

Online Nefret Söylemi Araştırması

Kanada'da gerçekleştirilen bir anket, çevrim içi nefret söylemine maruz kalan gruplar arasında Orta Doğu kökenlilerin ilk sırada olduğunu ortaya koydu.

Anket Detayları

Toronto Metropolitan Üniversitesi'ne bağlı The Dias düşünce kuruluşu, 16 yaş ve üzerindeki 2,500 katılımcıyla yapılan anketin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Ankete göre, Beyaz Kanadalıların %61'i internette nefret söylemine maruz kaldıklarını belirtirken, azınlık grupların oranı %71'e yükseliyor.

Maruz Kalma Oranları

Özellikle Orta Doğu kökenli Kanadalıların %92'si bu tür söylemlerle karşılaştıklarını ifade ederken, %28'i ise doğrudan hedef alındığını belirtiyor. Güney Asya kökenlilerin %75'i ve siyahi Kanadalıların %72'si de nefret içerikli söylemlerle yüzleşmektedir.

En Sık Karşılaşılan Nefret Temaları

Çevrim içi nefret söyleminin temel konularında ise İsrail-Filistin çatışması %21 ile zirvede yer alırken, onu %12 ile ırkçılık ve %10 ile antisemitizm takip etmektedir. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik nefret söylemi %8 gibi bir oranla sıralamada bulunmaktadır.

Sosyal Medya Kısıtlamaları Üzerine Düşünceler

Katılımcılara TikTok'un yasaklanması konusunu sorduğunda, çoğunluğun belirli kısıtlamalara destek verdiği gözlemlenmiştir. %33'lük bir kesim TikTok'un tamamen yasaklanmasını savunurken, %24'lük bir grup yalnızca küçük yaştaki çocuklar için yasak getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.