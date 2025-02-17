Kanada'da Delta Havayollarına Ait Yolcu Uçağı İniş Sırasında Kaza Geçirdi

Kanada'nın Ontario eyaletinde Delta Havayolları'na ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı; 8 yaralı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:55
Kanada'da Delta Havayollarına Ait Yolcu Uçağı İniş Sırasında Kaza Geçirdi

Kanada'da Yolcu Uçağı Kaza Yaptı

Kanada'nın Ontario eyaletinde, Delta Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Pearson Havalimanı'nda iniş sırasında kaza geçirerek dikkatleri üzerine çekti. Olayda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazanın Ayrıntıları

CTV News tarafından aktarılan habere göre, Toronto'daki havalimanında meydana gelen kaza sonrasında acil durum ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek yaralılara müdahale etti. Havalimanının X hesabında yapılan duyuruda, durumun kontrol altına alındığı ifade edildi.

Sosyal Medyada Yansımaları

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin yaralılara yardım ettiği anlar kameralarla kaydedildi. Olay, yolcular ve crew arasında kısa süreli panik havası yaratırken, yetkililer durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

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