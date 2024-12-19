Kanada'da Müslüman Karşıtlığı Olayları 1000'i Geçti

Kanada'da Müslüman Karşıtlığı Olaylarında Kayda Geçen Artış!

Kanada Adalet ve İnsan Hakları Daimi Komitesi, 7 Ekim 2023 ile Mart 2024 arasında Müslüman karşıtlığına dair 1000'den fazla olayın bildirildiğini açıkladı. Bu durum, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla ilişkilendiriliyor.

İslamofobi ve Nefret Suçları Üç Katına Çıktı

Komitenin yayımladığı "İslamofobi Yükseliyor: Nefretle Yüzleşmek ve Sivil Özgürlükleri Birlikte Korumak" başlıklı rapor, 7 Ekim sonrası ülkedeki İslamofobi ve Filistinlilere yönelik nefret suçlarının %1300 arttığını ortaya koydu.

Rapor edilen vakalar arasında taciz, vandalizm, iftira, kişisel bilgilerin ifşa edilmesi, yıldırma ve şiddet gibi suçlar yer aldı.

Endişe Verici Artış: Üniversite Kampüsleri de Etkilendi

7 Ekim tarihinden beri İslamofobi ve Filistinlilere yönelik ırkçılık olaylarında kayda değer bir artış gözlemlendi. Üniversitelerde de bu tür olayların arttığı belirtiliyor; Filistin yanlısı öğrenciler, sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kalıyorlar.

Hükümetten Acil Önlemler Talep Ediliyor

Komite, nefret suçlarıyla ilgili birimlerin güçlendirilmesi, camilere ayrılan güvenlik fonlarının artırılması ve nefret olaylarına daha hızlı müdahale edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, çevrim içi nefretle mücadele için sosyal medya şirketleri üzerinde daha sıkı düzenlemeler getirilmesi önerildi.