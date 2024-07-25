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Kanada'da Orman Yangını Krizi: Alberta ve Britanya Kolumbiyası Mücadele Ediyor

Alberta ve Britanya Kolumbiyası, yangınlarla boğuşarak can ve mal kaybını önlemeye çalışıyor. Yetkililer krizle ilgili son durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:03
Kanada'da Orman Yangını Krizi: Alberta ve Britanya Kolumbiyası Mücadele Ediyor

Kanada Orman Yangınları ile Mücadele Ediyor

Kanada'nın batısında, Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletleri, son dönemde artan orman yangınlarıyla büyük bir mücadele içinde.

Yangınların Nedenleri

Britanya Kolumbiyası Orman Yangını Servisi tarafından yapılan açıklamalara göre, son bir haftada bölgeye düşen 58 binden fazla yıldırım yeni yangınların çıkmasına neden oldu.

Alberta ve Britanya Kolumbiyası’ndaki Durum

Britanya Kolumbiyası'nda 400’den fazla, Alberta eyaletinde ise 176 yangın tespit edildi. Jasper Ulusal Parkı'nda yaşanan yangınlar, bölgenin turistik cazibesine zarar verme potansiyeli taşıyor. Park yönetimi, yangının kasabada "önemli kayıplar" yaratabileceğini belirtti ve hava kalitesinin kötüleştiğine dikkat çekti.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Yangın söndürme çalışmalarında, Alaska ve Avustralya’dan gelen destek ile yaklaşık 1900 Alberta itfaiyecisi, bölgedeki altyapıyı korumaya çalışıyor. Bu çerçevede boru hattı gibi kritik yapılar öncelikli olarak korunmaya çalışılıyor.

Federal Yardım Geldi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, X platformundan yaptığı açıklamada, Alberta’ya federal yardım gönderilmesi kararının alındığını duyurdu. Ayrıca, ordu kaynaklarının tahliye çalışmaları ve acil yangın söndürme destekleri için eyalete gönderileceğini aktardı.

Acil Tahliye Uygulaması

Jasper Ulusal Parkı civarında yaşayan yaklaşık 25 bin kişi, yangınların hızla yayıldığı gerekçesiyle 23 Temmuz'da tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Bölgede bulunan sakinlere sürekli bilgilendirmelerde bulunuluyor.

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