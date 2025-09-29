Kanada'da pasaport doğrulama sistemi arızası: Havalimanlarında saatlerce bekleyiş

Kanada'da pasaport doğrulama sistemindeki arıza, CBC News'e göre ülke genelinde havalimanlarında saatlerce beklemelere ve uçak kaçırmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:11
Ülke genelinde aksama, personel telefonla teyit yapmak zorunda kaldı

CBC News'ün aktardığına göre, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının pasaport doğrulama sisteminde ülke genelinde bir arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle havalimanlarındaki yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı; check-in süreçlerinde ciddi gecikmeler yaşandı.

Check-in sırasında yaşanan sorunlar sebebiyle havalimanı personeli, pasaportları resmi makamları arayarak telefonla teyit etmek zorunda kaldı.

Bu aksaklıklar sonucunda pek çok yolcu uçağını kaçırdı ve havalimanlarında yoğunluk oluştu.

CBC News kaynaklı haber, arızanın ülke genelinde etkili olduğunu ve havalimanı operasyonlarında önemli aksamalara yol açtığını bildiriyor.

