Kanada'daki Türk Restoranına Kundaklama Olayı

Quebec'te kundaklanan Türk restoranının sahipleri olayın aydınlatılmasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:34
Kanada'daki Türk Restoranına Kundaklama Olayı

Kanada'da Kundaklanan Restoran Sahiplerinden Açıklama

Kanada'nın Quebec bölgesinde, sahibi Türk bir aile olan Pizza Mozza restoranı, peş peşe kundaklama olaylarına maruz kaldı. Aile, olayın aydınlatılmasını sabırla beklediklerini ifade etti.

İlk Yangın, Sonra İkincisi

Restoran 31 Ağustos ve 2 Eylül tarihlerinde iki kez kundaklandı. İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre esnafla hiçbir sorunları olmadığını belirtti. "Hiçbir problemimiz yok, herkesle çok iyi ilişkilerimiz vardı" dedi.

Duygusal Zorluklar ve Zarar

2 Eylül gecesi yaşanan yangında, Saymadi dükkanın yanmakta olduğunu gördüğünde hissettiği üzüntüyü dile getirdi: "İki yıllık emek verdiğimiz şeyin kül olduğuna yandım. Duygusal olarak çok zordu." İlk kundaklama olayını küçük bir hasar ile atlattıklarını, ancak ikinci yangının restoranı tamamen yok ettiğini vurguladı.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Saymadi, polis soruşturmasının sürdüğünü ve çeşitli kamera kayıtlarının toplandığını söyledi. "Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Çok büyük şeyler yaşanabilirdi burada" dedi. Kundaklamanın nedeninin göçmen karşıtlığı mı yoksa rekabet mi olduğunu kestiremediklerini belirtti.

Toplum Sağlığı Açısından Önemli

Saymadi, bölgede zaman zaman yangınlar olmasına karşın bu olayın tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Toplum sağlığını ilgilendiren ve beraber yaşamamızı kısıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu durumun bir an önce çözülmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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