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Kanada'dan Bangladeş Geçici Hükümetine Destek

Kanada, Bangladeş'teki geçici yönetimi destekleyerek demokratik süreçlerin gelişmesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:21
Kanada'dan Bangladeş Geçici Hükümetine Destek

Kanada, Bangladeş'teki Geçici Hükümeti Destekliyor

Kanada, Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un liderliğinde oluşturulan Bangladeş’teki geçici hükümeti olumlu bir şekilde karşıladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Joly'den Açıklama

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, geçici hükümetin kurulmasına yönelik bir yazılı açıklama yaparak, Bangladeş'teki devam eden siyasi krizin barışçıl bir biçimde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Joly, Yunus liderliğindeki geçici hükümeti desteklediklerini bildirdi.

Demokratik ve Kapsayıcı Yönetim Vurgusu

Joly, tüm tarafların, demokratik ve kapsayıcı bir yönetim oluşturabilmek adına birlikte çalışması gerektiğini açıkladı. Ayrıca, geçici hükümete bağlı bir şekilde, protestolar sırasında yaşanan ölümler ve şiddet olaylarının tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

Toplumsal Katılım Çağrısı

Melanie Joly, "Bu geçiş döneminde Kanada, dini azınlıklar, gençler, kadınlar ve diğer toplumsal grupların kapsayıcı bir siyasi süreçte yer alması için geçici hükümetle iş birliği yapmayı arzu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'teki Siyasi Kriz

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocukları için kamuya kontenjan ayrılması kararı sonrası Temmuz ayında başlayan protestolar, yüksek mahkemenin bu kontenjanın oranlarını düşürmesinin ardından sona ermişti. Ancak, şiddet olaylarının artmasıyla birlikte, Başbakan Şeyh Hasina, askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kalmış ve bu süreçte göstericiler, onun resmi konutunu basmıştı. Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifasını açıkladı ve geçici hükümetin kurulmasına geçildi. Muhammed Yunus, 8 Ağustos tarihinde geçici hükümetin başdanışmanı olarak görevine başlamıştır.

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