Kanada'dan İsrail'e Çağrı: Özgürlük Filosu'ndaki 6 Vatandaş Derhal Serbest Bırakılsın

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunda bulunan ve İsrail tarafından alıkonulan 6 vatandaşının hızlı bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bakan Anand'tan açıklama

Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, filoda bulunan 6 Kanada vatandaşının durumundan haberdar olduklarını ve İsrail makamlarıyla temas halinde olduklarını bildirdi. Anand, vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve hızlı serbest bırakılmaları için İsrail'e çağrıda bulundu.

Filonun durumu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekne ile Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Filoya yönelik saldırı 8 Ekim'de sabaha doğru gerçekleşti. Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

Geçmiş olaylar

İsrail ordusu, daha önce 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş; yapılan "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.