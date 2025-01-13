Kanada'dan Suriye'ye 12 Milyon Dolar Acil Insani Yardım Desteği

Kanada, Suriye'ye acil ihtiyaçlar için 12 milyon dolar insani yardım fonu sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:35
Kanada'dan Suriye'ye 12 Milyon Dolar Acil Insani Yardım Desteği

Kanada, Suriye İçin 12 Milyon Dolar Yardımda Bulunacak

Kanada, acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla Suriye'ye yaklaşık 12 milyon dolar fon sağlayacağını duyurdu. Bu yardım, özellikle temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerini kapsayan ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlandı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, Suriye'ye sağlanacak yardımla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, Kanada'nın Suriye halkına olan güçlü bağlılığı ve destek sözü bir kez daha vurgulandı.

Bakan Hussen'den Önemli Açıklama

Açıklamada yer alan değerlendirmede Bakan Ahmed Hussen, "Kanada, Suriye halkı ve bu insani krizden etkilenen komşu ülkelerdeki insanlarla dayanışma içindedir. Krizin etkilerini gidermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Bu ifadeler, Kanada'nın Suriye krizine ilişkin kararlılığını ve insani destek çabalarını gözler önüne serdi.

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