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Kanada'dan Yabancı İşçi Programı Savunması

Kanada, BM raporundaki eleştirileri yanıtlayarak yabancı işçi programında güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:43
Kanada'dan Yabancı İşçi Programı Savunması

Kanada'nın Yabancı İşçi Programı Üzerine Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir raporda, Kanada'nın Geçici Yabancı İşçi Programı "çağdaş kölelik için üreme alanı" olarak tanımlandı. Bu eleştirinin ardından Kanada, işçilerin güvenliğinin en büyük önceliği olduğunu dile getirdi.

Resmi Açıklamalar ve Güvenlik Önlemleri

İstihdam, İşgücü Geliştirme ve Resmi Diller Bakanlığı Ofisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM'nin raporuna doğrudan atıfta bulunmadı. Ancak, geçici yabancı işçilerin sağlık ve güvenliğinin öncelik olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, yabancı işçilerin güvenliği ve refahının, işverenlerin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekildi. İşverenlerin programa uymamalarını engellemek ve bu kuralları ihlal edenlerden hesap sormak, federal hükümetin sorumluluğudur.

Denetim ve Uygulama Gelişmeleri

Geçici Yabancı İşçi Programı kapsamında gerçekleştirilen 2,122 denetim sonucunda, önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Denetimlerde kesilen cezalarda, bir önceki yıla göre %36 artış yaşandığı belirtilmiştir. Ayrıca, programdan men edilen işverenlerin sayısında da artış gözlemlenmiştir.

BM Raporunun İçeriği

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Tomoya Obokata, Kanada'daki yabancı işçilerin durumunu incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirerek bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor, 22 Temmuz'da BM Genel Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Raporda, Kanada'nın Geçici Yabancı İşçi Programı'nın "çağdaş kölelik için üreme alanı" olarak işlev gördüğü vurgulanmıştır.

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