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Kanada Dışişleri Bakanı'ndan Hint Diplomatik Temsilcilere Uyarı

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hint diplomatları Kanadalıların güvenliğini tehdit etmemeleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:40
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan Hint Diplomatik Temsilcilere Uyarı

Kanada'dan Hint Diplomatlarına Uyarı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ülkede kalan Hint diplomatlara, Kanadalıların güvenliğini tehlikeye atmamaları gerektiği konusunda "açıkça uyarıldıklarını" açıkladı. Bu uyarı, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesi soruşturmasında yaşanan gerilimlerin ardından geldi.

Hindistan ile Kanada Arasındaki Diplomat Sınır Dışı Etme Süreci

Joly, Montreal’de düzenlediği basın toplantısında, "Bu tür girişimleri tarihimizde hiç görmedik. Bu düzeyde bir ulus ötesi baskı Kanada topraklarında gerçekleşemez," şeklinde konuştu. "Onlar açıkça uyarıldılar. Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davranan diplomatlara müsamaha göstermeyeceğiz," diye ekledi.

Sınır Dışı Edilen Diplomatik Temsilciler

Kanada, geçtiğimiz yıl Nijjar’ın öldürülmesi üzerine, 6 Hint diplomatını sınır dışı etti. Bunlar arasında Hindistan'ın Ottawa'daki diplomat temsilcisi Sanjay Kumar Verma da yer alıyordu. Hindistan ise misilleme olarak Kanada'dan 6 diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

Kanada Polisi’nden Hint Ajanlarına Dair Açıklama

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Komiseri Mike Duheme, Hint ajanlarının Kanada’daki cinayetler ve diğer şiddet eylemleri ile bağlantılı olduğuna dair kanıtlar topladıklarını ifade etti. Ayrıca, Hint diplomatların, Hindistan hükümeti için bilgi toplama girişimlerinde bulunduğunu da belirtti.

Nijjar'ın Öldürülmesi ve İki Ülke Arasındaki Gerilim

20 Haziran 2023 tarihinde Kanada’da öldürülen Nijjar, Hindistan tarafından yayımlanan terörist listesindeydi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olduğunu iddia etmişti. Bu açıklamanın ardından Kanada-Hindistan ilişkileri önemli derecede bozuldu.

Hindistan'daki Kanada Diplomatları

Yaşanan diplomatik gerginlik sonrası, Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıkları kaldırma tehdidinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini duyurdu. Olayların ardından Kanada, Hindistan’daki konsolosluk hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.

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