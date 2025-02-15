Kanada Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Sert Yanıt: Rusya G7'ye Dönmeyecek

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Trump'ın Rusya'nın G7'ye kabul edilmesi teklifine karşı çıkarak kararlı bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:33
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Sert Yanıt: Rusya G7'ye Dönmeyecek

Trump'ın Önerisine Karşılık

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın yeniden G7'ye kabul edilmesi teklifine itiraz etti.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Açıklamalar

Kanada basınına göre, Joly, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında yapılan G7 toplantısında yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı G7'nin duruşunun kararlı olduğunu vurguladı.

Joly, "Kanada'nın duruşunu belirtiyorum. Bu, kesinlikle olmayacak." diyerek, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya desteğinin sürdüğünü belirtti.

Yaptırımlar ve Barış Süreci

Joly, "Yaptırımları Rusya üzerinde daha fazla baskı kurma yolu olarak kullanmanın esas olduğuna inanıyoruz. Nihayetinde Ukraynalıların kapsamlı ve uzun süreli barışa kavuşmasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıklar ve Destekler

Rusya'nın savaşı sürdürmek için Çin, Kuzey Kore ve İran'a artan bağımlılığına da değinen Joly, bu ülkelerin Moskova yönetimine desteklerini kınadı. Ayrıca, olası barış sürecinin uzun vadeli istikrar sağlaması gerektiğini vurguladı.

G7 Zirvesi

Joly, G7'nin 12-14 Mart tarihlerinde Kanada'nın Quebec eyaletinin Charlevoix kentinde zirve düzenleyeceğini belirtti.

Trump, önceki gün Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Şubat 2025 Gündem Özeti: Siyasi ve Spor Gelişmeleri İzleyin
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Trump ve Musk, Medyanın Ayrıştırma Çabalarına Tepki Gösterdi
4
Malatya'da Yaban Domuzu Sürek Avı Gerçekleştirildi
5
İmamoğlu, Başakşehir'de Hızır Lokması Paylaşımında Alevi İnancına Vurgu Yaptı
6
Kahtalı Mıçe için Antalya'da Veda Töreni Düzenlendi
7
Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltında

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor