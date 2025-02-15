Kanada Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Sert Yanıt: Rusya G7'ye Dönmeyecek

Trump'ın Önerisine Karşılık

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın yeniden G7'ye kabul edilmesi teklifine itiraz etti.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Açıklamalar

Kanada basınına göre, Joly, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında yapılan G7 toplantısında yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı G7'nin duruşunun kararlı olduğunu vurguladı.

Joly, "Kanada'nın duruşunu belirtiyorum. Bu, kesinlikle olmayacak." diyerek, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya desteğinin sürdüğünü belirtti.

Yaptırımlar ve Barış Süreci

Joly, "Yaptırımları Rusya üzerinde daha fazla baskı kurma yolu olarak kullanmanın esas olduğuna inanıyoruz. Nihayetinde Ukraynalıların kapsamlı ve uzun süreli barışa kavuşmasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıklar ve Destekler

Rusya'nın savaşı sürdürmek için Çin, Kuzey Kore ve İran'a artan bağımlılığına da değinen Joly, bu ülkelerin Moskova yönetimine desteklerini kınadı. Ayrıca, olası barış sürecinin uzun vadeli istikrar sağlaması gerektiğini vurguladı.

G7 Zirvesi

Joly, G7'nin 12-14 Mart tarihlerinde Kanada'nın Quebec eyaletinin Charlevoix kentinde zirve düzenleyeceğini belirtti.

Trump, önceki gün Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini ifade etmişti.