Kanada Filistin Devleti'ni Tanıdı — Başbakan Mark Carney'nin Açıklaması

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı; İsrail eleştirildi, Hamas'tan rehinelerin serbest bırakılması istendi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:39
Kanada Filistin Devleti'ni Tanıdı — Başbakan Mark Carney'nin Açıklaması

Kanada Filistin Devleti'ni Tanıdı — Başbakan Mark Carney'nin Açıklaması

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı yazılı açıklamada Filistin Devleti'ni tanıdıklarını bildirdi.

Açıklamanın arka planı

Carney, yaptığı yazılı açıklamada, 1947'den bu yana bütün Kanada hükümetlerinin Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, burada çözüme dair umutlarının zamanla tükendiğini kaydetti.

Hamas ve İsrail'e yönelik eleştiriler

Carney, Hamas'a tüm rehineleri acilen serbest bırakma çağrısı yaptı ve şöyle dedi: "Şu anki İsrail hükümeti, bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için düzenli olarak çalışıyor."

Carney, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca İsrail'in Gazze'de yine uluslararası hukuku ihlal ederek on binlerce sivili öldürdüğüne, 1 milyondan fazla sivili yerinden ettiğine ve insanları açlığa sürüklediğine dikkati çekti.

Tanımanın amacı ve Kanada'nın taahhütleri

Carney, tanımaya ilişkin hedefi şu sözlerle açıkladı: "Bu bağlamda, Kanada Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail devleti için barışçıl bir gelecek vaadinin kurulmasına yönelik ortaklık teklif ediyor."

Carney, kararın ilkesel olduğunu vurguladı: "Kanada bu tanımanın her derde deva olacağı illüzyonuna kapılmadı, bu tanıma kararlılığımızın, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki temel insan hakları prensiplerinin ve Kanada'nın nesillerdir süren kararlı politikasının bir parçasıdır."

Filistin yönetiminin reformlar konusunda Kanada ve uluslararası topluma doğrudan sözler verdiğini belirten Carney, Kanada'nın bu reformların uygulanması noktasında Filistin'e destek vereceğini ifade etti.

Carney son olarak, "Uluslararası ortaklarımızla birlikte Kanada, güvenilir bir barış planı, demokratik yönetim, Filistin için kesin güvenlik ayarlamaları, Gazze'ye geniş çaplı ve sürekli yardımın ulaştırılmasını desteklemektedir." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Trump Görüşmesi Bölgedeki Savaşların Durdurulmasına Katkı Sağlayacak
2
KADEM'in Kadın Girişimcileri TEKNOFEST Standında
3
SANCAR SİDA envantere girdi — Mavi Vatan güvenliğinde görev başı
4
Beykoz'da 4. Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği: Kartal, Şahin ve Atmaca Uçuşu İzledi
5
Kassam Tugayları: Cibaliya'da 1 İsrail Askeri Keskin Nişancı Ateşiyle Vuruldu
6
61 Şehit Yakını Umre Ziyaretini Tamamlayıp Yurda Döndü
7
Bint Cubeyl'de Saldırı: İsrail'in Vuruşunda 3'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü