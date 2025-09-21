Kanada Filistin Devleti'ni Tanıdı — Başbakan Mark Carney'nin Açıklaması

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı yazılı açıklamada Filistin Devleti'ni tanıdıklarını bildirdi.

Açıklamanın arka planı

Carney, yaptığı yazılı açıklamada, 1947'den bu yana bütün Kanada hükümetlerinin Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, burada çözüme dair umutlarının zamanla tükendiğini kaydetti.

Hamas ve İsrail'e yönelik eleştiriler

Carney, Hamas'a tüm rehineleri acilen serbest bırakma çağrısı yaptı ve şöyle dedi: "Şu anki İsrail hükümeti, bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için düzenli olarak çalışıyor."

Carney, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca İsrail'in Gazze'de yine uluslararası hukuku ihlal ederek on binlerce sivili öldürdüğüne, 1 milyondan fazla sivili yerinden ettiğine ve insanları açlığa sürüklediğine dikkati çekti.

Tanımanın amacı ve Kanada'nın taahhütleri

Carney, tanımaya ilişkin hedefi şu sözlerle açıkladı: "Bu bağlamda, Kanada Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail devleti için barışçıl bir gelecek vaadinin kurulmasına yönelik ortaklık teklif ediyor."

Carney, kararın ilkesel olduğunu vurguladı: "Kanada bu tanımanın her derde deva olacağı illüzyonuna kapılmadı, bu tanıma kararlılığımızın, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki temel insan hakları prensiplerinin ve Kanada'nın nesillerdir süren kararlı politikasının bir parçasıdır."

Filistin yönetiminin reformlar konusunda Kanada ve uluslararası topluma doğrudan sözler verdiğini belirten Carney, Kanada'nın bu reformların uygulanması noktasında Filistin'e destek vereceğini ifade etti.

Carney son olarak, "Uluslararası ortaklarımızla birlikte Kanada, güvenilir bir barış planı, demokratik yönetim, Filistin için kesin güvenlik ayarlamaları, Gazze'ye geniş çaplı ve sürekli yardımın ulaştırılmasını desteklemektedir." dedi.