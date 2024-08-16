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Kanada, Gazze'deki Su Tesisinin Tahrip Edilmesini Soruşturacak

Kanada, Gazze'deki su tesisinin İsrail ordusu tarafından tahrip edilmesi üzerine soruşturma talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:24
Kanada, Gazze'deki Su Tesisinin Tahrip Edilmesini Soruşturacak

Kanada, İsrail'in Gazze'deki Su Tesisine Yönelik Saldırısını Kınıyor

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, destekleriyle inşa edilen ve "Kanada Su Kuyusu" olarak bilinen su tesisinin, İsrail ordusu tarafından tahrip edilmesi hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü, Acil Soruşturma İstedi

Kana basınında yer alan haberlere göre, Bakanlık sözcüsü Olivia Batten, Gazze Şeridi'ndeki su tesisinin temmuz ayında patlatılarak tahrip edilmesi olayının acilen araştırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yaşananların Sonuçları

Batten, söz konusu su kuyusunun yok olmasının, yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı bölgede hali hazırda kötü olan su altyapısını daha da kötüleştirdiğine ve sivillerin temiz suya erişimini zorlaştırdığına dikkat çekti. Bu bağlamda, olayla ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla İsrail hükümetiyle bağlantıya geçtiklerini ifade etti.

İsrail Ordusu Olayı Araştıracağını Açıkladı

Temmuz sonunda sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Kanada'nın Gazze bölgesindeki su tesisinin patlayıcılarla havaya uçurulduğu anlar yer alıyordu. Bu olayın ardından, İsrail ordusu durumu araştıracaklarına dair bir açıklama yaptı.

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