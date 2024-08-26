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Kanada, Geçici Yabancı İşçi Sayısını Azaltmayı Planlıyor

Başbakan Trudeau, işverenleri Kanadalı işçilere yatırım yapmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 22:25
Kanada, Geçici Yabancı İşçi Sayısını Azaltmayı Planlıyor

Kanada'nın Geçici Yabancı İşçi Politikası Değişiyor

Başbakan Justin Trudeau, ülkesindeki geçici yabancı işçi sayısını azaltacaklarını duyurdu. Bu durum, işletmelere yönelik önemli bir değişikliği sembolize ediyor.

İşletmelere Çağrı

Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, işletmeleri "Kanadalı" işçilere yatırım yapmaları konusunda teşvik etti. "İşgücü piyasası değişti. Şimdi işletmelerimizin, Kanadalı çalışanlara ve gençlere yatırım yapma zamanı," ifadelerini kullandı.

BM'nin Raporu ve Eleştiriler

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Tomoya Obokata, Kanada'daki yabancı işçilerin koşullarını değerlendirmek için ülkeye bir ziyaret düzenledi. Ziyaretin ardından hazırladığı raporda, Kanada'nın Geçici Yabancı İşçi Programı'nın "çağdaş kölelik için üreme alanı" olarak faaliyet gösterdiği bildirildi.

İstihdam Bakanlığı'ndan Yanıt

Kanada İstihdam, İşgücü Geliştirme ve Resmi Diller Bakanlığı Ofisi, geçici yabancı işçi programı hakkında 16 Ağustos'ta bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, BM raporuna doğrudan yer verilmemesine rağmen, ülkedeki yabancı işçilerin sağlık ve güvenliğinin öncelik taşıdığı vurgulandı.

Denetimlerin Artışı

Geçici Yabancı İşçi Programı kapsamında yapılan denetim sayısının 2,122 olduğu belirtilirken, denetimler sonucunda kesilen cezalarda bir önceki yıla göre yüzde 36 artış yaşandığı kaydedildi. Ayrıca bu programdan men edilen işveren sayısının da yükseliş gösterdiği ifade edildi.

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