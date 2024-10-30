Kanada, Hindistan İçişleri Bakanı'nın Sih Ayrılıkçıları Hedef Gösterdiğini İddia Etti

Kanada, Hindistan'a Karşı İddialarını Gündeme Getirdi

Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı David Morrison, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın ülkedeki Sih ayrılıkçıları hedef alan bir şiddet, gözdağı ve istihbarat kampanyasını organize ettiğini savundu.

Hindistan'ın Kanada'daki Faaliyetleri

Morrison, Parlamento'daki Ulusal Güvenlik Komisyonu'na yaptığı ifadelerde, bu kampanyanın talimatını veren kişinin Shah olduğunu açıkladı; ancak bu bilginin nasıl edinildiğine dair net bir açıklama yapmadı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun danışmanı Nathalie Drouin, Hindistan hükümetinin, Kanada'daki vatandaşları hakkında bilgi topladığına dair kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Diplomatik Savaş Başladı

Geçen yıl Kanada topraklarında bir Sih ayrılıkçının öldürülmesi olayının ardından iki ülke diplomatlarını karşılıklı olarak sınır dışı etti. Kanada Dışişleri Bakanlığı, 6 Hint diplomatından birinin Ottawa'daki temsilci Sanjay Kumar Verma olduğunu bildirdi. Hindistan ise bu duruma misilleme olarak Kanada'dan 6 diplomatın bir hafta içinde ayrılmasını talep etti.

Halkın Uyarılması

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Hint ajanlarına karşı halkı uyararak, bu kişilerin Kanada'daki cinayet ve şiddet eylemleriyle bağlantılı kanıtlara ulaştıklarını duyurdu. Komiser Mike Duheme, bu bilgilerin özellikle Güney Asyalı toplulukları hedef almak için kullanıldığını ifade etti.

KLF ve Nijjar'ın Ölümü

Sih ayrılıkçılığının savunucusu Khalistan Liberation Force (KLF) liderlerinden Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da yaşamını yitirdi. Trudeau, bu olayın arkasında Hindistan hükümetinin bulunduğunu öne sürmesiyle ilişkiler daha da gerildi. Geçtiğimiz günlerde Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekti ve konsolosluk hizmetlerini geçici olarak durdurdu.

Vize Hizmetleri Askıya Alındı

Hindistan misyonu, 21 Eylül 2023 itibarıyla vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurarak, operasyonel nedenlerin altını çizdi.