DOLAR
34,42 -0,23%
EURO
36,43 -0,49%
ALTIN
2.842,41 -0,26%
BITCOIN
3.071.366,45 -1,65%

Kanada, İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısında Bulundu

Kanada, Gazze'deki insani koşullar için İsrail'e yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:28
Kanada, İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısında Bulundu

Kanada, Gazze'deki insani koşullardan ve yetersiz beslenme seviyelerinden endişe duyduğunu yineleyerek, İsrail'e insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için çağrıda bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen, Gazze'deki sivillerin yaşadığı yetersiz beslenme sorununa ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptılar. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflaması'na (IPC) göre, Gazze'de 133 binden fazla kişinin gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu belirtilerek, bu durumun dünyadaki diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olduğu vurgulandı.

Gazze'de hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinlilere, İsrail'in engelleri nedeniyle yeterli yardımın ulaşmadığına da dikkat çekilen açıklamada, İsrail'e, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını artırması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Kanada'nın Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu yardımın sağlanması konusunda yardımcı olmaya kararlı olduğu vurgulanarak, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'de acil ve kalıcı insani ateşkes sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sürücüsüz Metro Paniği: 5 Durağı Geçti
2
Küçükçekmece'de Elektrik Panosu Sorunu Apartman Sakinlerini Mağdur Ediyor
3
İYİ Parti: Devletin Temel Görevi Çocukları Korumak
4
ASELSAN, Mavi Balina 2024 Tatbikatı'nda Yenilikçi Teknolojilerini Tanıttı
5
Erzurum'da Kışta Arıcılık: Kovalar Brandayla Korunuyor
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı
7
Hırvatistan'da Sağlık Bakanı Gözaltına Alındı, Başbakan Görevden Aldı

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!