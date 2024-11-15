Kanada, İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısında Bulundu

Kanada, Gazze'deki insani koşullardan ve yetersiz beslenme seviyelerinden endişe duyduğunu yineleyerek, İsrail'e insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için çağrıda bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen, Gazze'deki sivillerin yaşadığı yetersiz beslenme sorununa ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptılar. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflaması'na (IPC) göre, Gazze'de 133 binden fazla kişinin gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu belirtilerek, bu durumun dünyadaki diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olduğu vurgulandı.

Gazze'de hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinlilere, İsrail'in engelleri nedeniyle yeterli yardımın ulaşmadığına da dikkat çekilen açıklamada, İsrail'e, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını artırması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Kanada'nın Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu yardımın sağlanması konusunda yardımcı olmaya kararlı olduğu vurgulanarak, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'de acil ve kalıcı insani ateşkes sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.