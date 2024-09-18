DOLAR
34,06 0,02%
EURO
37,89 0,12%
ALTIN
2.797,81 0,6%
BITCOIN
2.038.502,42 0,41%

Kanada, İsrail'in Aşırılıkçı Yerleşimcilerine Yaptırım Uyguladı

Kanada, Batı Şeria'daki aşırılıkçı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayarak Filistin topraklarındaki şiddeti kınadı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:18
Kanada, İsrail'in Aşırılıkçı Yerleşimcilerine Yaptırım Uyguladı

Kanada'dan Filistin Topraklarına Yaptırım

Kanada hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçıların şiddet eylemlerine karşı yaptırım kararını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı İsrailli yerleşimcilerle bağlantılı 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulandığını duyurdu.

Yaptırım Gerekçesi

Açıklamada, bu kişilerin ve kuruluşların insani yardım konvoylarına saldırılar düzenlemesi, mülke el koyma ve yerinden etme gibi şiddet eylemlerine katıldıkları veya bunları kolaylaştırdıkları belirtiliyor.

Yasa Dışı Şiddetin Etkileri

Kanada, yasa dışı yerleşimci şiddetinin Filistinlilere ait mülk ve tarım arazilerine zarar verdiğini, ayrıca ciddi can kaybına sebep olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
3
Kanada, İsrail'in Aşırılıkçı Yerleşimcilerine Yaptırım Uyguladı
4
İran, Büyükelçi Saldırısına Cevap Verme Hakkını Saklı Tutuyor
5
Adana'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
6
Subaşızadeler Ailesinin Tarihsel Serüveni Kitapla Gün Yüzüne Çıktı
7
Ghislaine Maxwell'in Temyiz Talebi Reddedildi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi