Kanada, İsrail'in Aşırılıkçı Yerleşimcilerine Yaptırım Uyguladı

Kanada'dan Filistin Topraklarına Yaptırım

Kanada hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçıların şiddet eylemlerine karşı yaptırım kararını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı İsrailli yerleşimcilerle bağlantılı 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulandığını duyurdu.

Yaptırım Gerekçesi

Açıklamada, bu kişilerin ve kuruluşların insani yardım konvoylarına saldırılar düzenlemesi, mülke el koyma ve yerinden etme gibi şiddet eylemlerine katıldıkları veya bunları kolaylaştırdıkları belirtiliyor.

Yasa Dışı Şiddetin Etkileri

Kanada, yasa dışı yerleşimci şiddetinin Filistinlilere ait mülk ve tarım arazilerine zarar verdiğini, ayrıca ciddi can kaybına sebep olduğunu vurguladı.