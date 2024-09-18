Kanada, İsrail'in Aşırılıkçı Yerleşimcilerine Yaptırım Uyguladı

Kanada'dan Filistin Topraklarına Yaptırım
Kanada hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçıların şiddet eylemlerine karşı yaptırım kararını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Açıklaması
Kanada Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı İsrailli yerleşimcilerle bağlantılı 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulandığını duyurdu.
Yaptırım Gerekçesi
Açıklamada, bu kişilerin ve kuruluşların insani yardım konvoylarına saldırılar düzenlemesi, mülke el koyma ve yerinden etme gibi şiddet eylemlerine katıldıkları veya bunları kolaylaştırdıkları belirtiliyor.
Yasa Dışı Şiddetin Etkileri
Kanada, yasa dışı yerleşimci şiddetinin Filistinlilere ait mülk ve tarım arazilerine zarar verdiğini, ayrıca ciddi can kaybına sebep olduğunu vurguladı.