Kanada, İsrail'in UNIFIL Saldırısını Kınadı

Kanada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL askerlerine yönelik dört el bombası atmasını kınayarak barış gücünün korunmasını ve BMGK 1701 kararının tam uygulanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:20
Kanada'dan resmi tepki

Kanada, İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerini hedef alan saldırısını kınadı ve barış gücü unsurlarının korunması çağrısında bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İsrail kuvvetleri tarafından UNIFIL barış gücü askerlerinin yakınına dört el bombası atılmasını kınıyor."

Açıklamada, "Kanada, barış gücünün korunması ve BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını talep etmektedir."

UNIFIL'in açıklaması

UNIFIL, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 2 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yapıldığı sırada barış gücü personelinin yakınına 4 el bombası attığını, bunun ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu bildirmişti.

Kanada'nın açıklaması, uluslararası toplumun barış gücünün korunmasına dair endişelerini vurgularken, BMGK 1701 kararının tam uygulanması çağrısını öne çıkardı.

