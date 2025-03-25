Kanada İstihbaratı: Çin ve Hindistan Seçimlere Müdahale Edebilir

CSIS, Çin ve Hindistan'ın 28 Nisan'daki Kanada seçimlerine müdahale etme girişimlerini uyardı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:16
Kanada İstihbaratı: Çin ve Hindistan Seçimlere Müdahale Edebilir

Çin ve Hindistan'dan Seçimlere Müdahale Uyarısı

Kanada Güvenlik İstihbaratı Servisi (CSIS), 28 Nisan'da gerçekleşecek genel seçimler için önemli bir uyarıda bulundu. CSIS, Çin ve Hindistan'ın söz konusu seçimlere müdahale etmeye çalışabileceğini öne sürdü.

Yapay Zeka Kullanımı

Ülkenin ulusal basınında yayınlanan haberlere göre, CSIS Operasyon Müdür Yardımcısı Vanessa Lloyd yaptığı açıklamada, bu ülkelerin seçim süreçlerine müdahale etmek için giderek daha fazla yapay zeka temelli sistemlerden yararlandığını ifade etti.

Çin ve Hindistan’ın Kapasitesi

Lloyd, Çin'in seçimlere müdahale etmek üzere yapay zeka araçları kullanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, Hindistan hükümeti ile ilgili de Kanada'daki demokratik sürece müdahale etme niyetleri ve kabiliyetleri konusunda endişelerinin bulunduğunu vurguladı.

Diğer Tehditler

Buna ek olarak, Rusya ve Pakistan'ın da Kanada'ya karşı benzer müdahale girişimlerinde bulunabileceğini dile getirdi.

Erken Seçim Kararı

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Bu, seçimlerin önemini artıran bir durum olarak değerlendiriliyor.

Geçmişteki İddialar

İstihbarat yetkilileri, 2022'nin başında, Çin'in 2019'daki federal parlamento seçimlerine müdahale amacıyla bazı adaylara gizli bir ağ üzerinden fon sağladığını iddia etmişti. Dönemin Başbakanı Justin Trudeau'nun da bahsedilen faaliyetler hakkında bilgilendirildiği öne sürülmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmen açıkladı! İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı!
2
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
3
Kara Yolları Bayram Tatiline Hazır: Yoğunluğa Karşı Tüm Tedbirler Alındı
4
Yozgat'ta Hastalanan Buzağı, Otomobille Veterinere Taşındı
5
Hac Vizesi Olmadan Yola Çıkmayın: Bakanlık Uyarısı!
6
Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde İhtiyaç Sahiplerine İftariyelik Hazırlanıyor
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erdoğan’a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği