Kanada İstihbaratı: Çin ve Hindistan Seçimlere Müdahale Edebilir

Çin ve Hindistan'dan Seçimlere Müdahale Uyarısı

Kanada Güvenlik İstihbaratı Servisi (CSIS), 28 Nisan'da gerçekleşecek genel seçimler için önemli bir uyarıda bulundu. CSIS, Çin ve Hindistan'ın söz konusu seçimlere müdahale etmeye çalışabileceğini öne sürdü.

Yapay Zeka Kullanımı

Ülkenin ulusal basınında yayınlanan haberlere göre, CSIS Operasyon Müdür Yardımcısı Vanessa Lloyd yaptığı açıklamada, bu ülkelerin seçim süreçlerine müdahale etmek için giderek daha fazla yapay zeka temelli sistemlerden yararlandığını ifade etti.

Çin ve Hindistan’ın Kapasitesi

Lloyd, Çin'in seçimlere müdahale etmek üzere yapay zeka araçları kullanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, Hindistan hükümeti ile ilgili de Kanada'daki demokratik sürece müdahale etme niyetleri ve kabiliyetleri konusunda endişelerinin bulunduğunu vurguladı.

Diğer Tehditler

Buna ek olarak, Rusya ve Pakistan'ın da Kanada'ya karşı benzer müdahale girişimlerinde bulunabileceğini dile getirdi.

Erken Seçim Kararı

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Bu, seçimlerin önemini artıran bir durum olarak değerlendiriliyor.

Geçmişteki İddialar

İstihbarat yetkilileri, 2022'nin başında, Çin'in 2019'daki federal parlamento seçimlerine müdahale amacıyla bazı adaylara gizli bir ağ üzerinden fon sağladığını iddia etmişti. Dönemin Başbakanı Justin Trudeau'nun da bahsedilen faaliyetler hakkında bilgilendirildiği öne sürülmüştü.