Kanada Liberal Partisi'nde Gazze Protestosu

Kanada'da Liberal Partiden Protesto

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti, Gazze'ye yönelik mevcut tutumunu protesto eden 52 çalışanıyla gündeme geldi.

Protesto Mektubu Yayınlandı

52 parti çalışanı, Trudeau'ya hitaben bir mektup yayımlayarak hükümetin Gazze ile ilgili politikalarına karşı çıkarak, partinin ara seçim kampanyasına katılmayacaklarını belirtti.

Kampanya Katılımını Durdurdular

Çalışanlar, mektupta "Parti için artık gönül rahatlığıyla kampanya yürütemeyiz." diyerek, İsrail'in gerçekleştirdiği savaş suçlarını ve hükümetin bu konudaki tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Tanıma ve Silah İhracatı Talepleri

Protesto edenler, Kanada'nın Filistin devletini tanımasını istemekle kalmayıp, İsrail’e silah ihracat izinlerinin iptal edilmesi gerektiğini de vurguladılar. Ayrıca, silah sevkiyatının önlenmesi için hükümete çağrıda bulundular.

Bu durum, Kanada politikalarında önemli bir tartışma yaratırken, parti içinde de bölünmelere yol açabilir.