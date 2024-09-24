Kanada, Lübnan'daki Vatandaşlarını Uyarıyor

Kanada'dan Acil Geri Dönüş Çağrısı

Kanada hükümeti, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına "derhal evinize dönün" uyarısında bulundu. Bu çağrının arka planında, bölgedeki istikrarsız durum ve artan gerginlik yatıyor.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Açıklamaları

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'da bulunan veya seyahat eden Kanada vatandaşlarının acilen ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguladı. Joly, "Şimdi uygun zaman değil" diyerek, Lübnan'a seyahat planı olan tüm vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Artan Gerilim ve Kayıplar

Son günlerde İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük kayıplar yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, bu saldırılarda 492 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 35'inin çocuk, 58'inin ise kadın olduğu belirtiliyor.

Göç Dalgası ve Eğitimde Ara

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine büyük bir göç dalgası görülmekte. Ayrıca Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için güneydeki okulların açıldığını bildirdi.