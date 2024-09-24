DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,06 -0,19%
ALTIN
2.886,68 -0,1%
BITCOIN
2.168.093,14 -0,18%

Kanada, Lübnan'daki Vatandaşlarını Uyarıyor

Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına geri dönmeleri çağrısında bulundu. Bölgedeki durumun gerginliği artıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:01
Kanada, Lübnan'daki Vatandaşlarını Uyarıyor

Kanada'dan Acil Geri Dönüş Çağrısı

Kanada hükümeti, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına "derhal evinize dönün" uyarısında bulundu. Bu çağrının arka planında, bölgedeki istikrarsız durum ve artan gerginlik yatıyor.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Açıklamaları

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'da bulunan veya seyahat eden Kanada vatandaşlarının acilen ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguladı. Joly, "Şimdi uygun zaman değil" diyerek, Lübnan'a seyahat planı olan tüm vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Artan Gerilim ve Kayıplar

Son günlerde İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük kayıplar yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, bu saldırılarda 492 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 35'inin çocuk, 58'inin ise kadın olduğu belirtiliyor.

Göç Dalgası ve Eğitimde Ara

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine büyük bir göç dalgası görülmekte. Ayrıca Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için güneydeki okulların açıldığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kişida'nın ABD Liderliği Vurgusu ve Japonya'nın Geleceği
3
Fransa'da Neonazi Liderine Hapis Cezası
4
Bayrampaşa'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitecek
5
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
6
Çiğli'de Çöpler Kirlilik ve Kötü Kokuya Neden Oluyor
7
Gaziantep'te Etik ve Kamu Yönetimi Konferansı Gerçekleşti

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar