Kanada'nın Yeni Başbakanı Mark Carney: "Asla ABD'nin Bir Parçası Olmayacağız"

Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney, ilk konuşmasında ABD'nin 51. eyaleti olma talebine karşı net bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:53
Kanada'nın Yeni Başbakanı Mark Carney: "Asla ABD'nin Bir Parçası Olmayacağız"

Mark Carney'den Net Mesaj

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk basın toplantısında ülkenin bağımsızlık vurgusunu ön plana çıkararak, "Kanada asla ABD'nin bir parçası olmayacak" dedi.

Başkent Ottawa'da Tören Düzenlendi

Carney, başkent Ottawa'da düzenlenen resmi törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın 51. eyalet olma teklifine yanıt verdi. "Şahsen ben açık sözlüydüm. Arkamdaki bakanlar, kendilerine sorulduğunda asla, hiçbir şekilde ve biçimde ABD'nin bir parçası olmayacağımızı açıkça belirttiler" şeklinde belirtmesi dikkat çekti.

Farklı Bir Ülke Olma Vurgusu

Carney, "Amerika, Kanada değil" diyerek iki ülkenin temel farklılıklarına vurgu yaptı. Ayrıca, ABD'den "saygı beklediğini" ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kanada'nın 51. eyaleti olma konusundaki yorumlarının "çılgınca" olduğunu söyledi.

Göreve Başladıktan Sonra İlk Yurt Dışı Seyahati

Bugün görevine resmi olarak başlayan Carney, ilk yurt dışı seyahat planlarını açıkladı ve Fransa ile İngiltere'yi ziyaret edeceğini söyledi. Trump ile görüşmek için "hiçbir planı" olmadığını belirten Carney, onunla konuşmayı "sabırsızlıkla beklediğini" ifade etti.

Justin Trudeau'nun Yerini Aldı

Carney, 2015 yılından bu yana başbakanlığı yürüten Justin Trudeau'nun koltuğunu devraldı. Trudeau bugün görevinden resmen istifa ederek 37 üyeli kabinesini feshetti. Ekonomist Carney, Trump’ın gümrük vergileri ve tehditleri dolayısıyla artan gerginlik üzerine Trudeau’nun yerine geçiyor.

İleriye Dönük Seçim Planları

Carney'in, parlamento bu ayın sonunda yeniden açılmadan önce federal seçim çağrısı yapması ve Kanadalıların en erken nisan ayı sonlarında sandık başına gitmesi bekleniyor.

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