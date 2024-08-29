Kanada Orman Yangınları Karbon Salımında Dördüncü Sırada

Kanada Orman Yangınlarının Etkileri

Geçtiğimiz yıl Kanada, orman yangınları sonucu büyük bir karbon salımına neden oldu ve bu salım miktarı, dünyanın en fazla kirlilik yaratan ülkelerinden daha fazla oldu.NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen bir incelemeye göre, Kanada'da 2023 yılı içerisinde 647 megaton karbon atmosfere karıştı.

Dünya Sıralamasında Dördüncülük

Bu durum, Kanada'nın karbon salımında dünya genelinde dördüncü sıraya yerleşmesine neden oldu. Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından gelen Kanada, bu yangınlar nedeniyle önemli bir çevresel sorunla karşı karşıya kalıyor.

Diğer Ülkelerle Karşılaştırma

Ayrıca yıl boyunca, Rusya veya Japonya gibi ülkelerin fosil yakıtlardan saldığı karbon miktarını geride bıraktığı belirlendi. Brendan Byrne adlı araştırmacı, 2023'te yangınların yaklaşık %4'ünü kül eden bu olayların, artan sıcaklık ve kurak hava koşullarıyla ilişkilendirildiğini belirtti.

Yangınların Geleceği

Byrne, gelecekte bu yangınların sayısının, büyüklüğünün ve şiddetinin artacağını öngörüyor. Bu araştırmanın önemli sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.