Kanada Rekabet Kurumu, Google'a Dava Açtı

Kanada Google’a Rekabete Aykırı Davada Bulundu

Kanada Rekabet Kurumu, çevrim içi reklamcılıkta rekabete aykırı eylemlerde bulunduğu iddialarıyla Google'a dava açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Google'ın piyasadaki hakimiyetini sürdürmek amacıyla reklam araçları arasında kurduğu bağlantının yasa dışı olduğu ve tekelleşmeye yol açtığı ifade edildi.

Yasa Dışı Rekabet Süreçleri

Rekabet Kurumu yetkilileri, Google'ın çevrim içi rekabet yasalarına uymadığını belirterek, bu konuyu mahkemeye taşıdıklarını açıkladı. Kurum, Google'ın hakimiyetinin diğer şirketlerin rekabet yeteneğini zayıflattığını, inovasyonu engellediğini, reklam maliyetlerini yükselttiğini ve yayıncı gelirlerini düşürdüğünü vurguladı. Bu nedenle Google'dan iki reklam teknolojisi hizmetini de satışa sunmasını ve ceza ödemesini talep etti.

Rekabet Kurumu Açıklaması

Rekabet Kurumu yetkilisi Matthew Boswell, Google'ın kullanıcıları kendi reklam araçlarını kullanmaya yönlendirdiğini belirterek, "Google, rakiplerini dışlayarak ve rekabet sürecini bozan davranışlarla Kanada'daki çevrim içi reklamcılık alanındaki hakimiyetini kötüye kullanmıştır," dedi.

Google'dan Yanıt

Öte yandan Google'ın küresel reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Dan Taylor, Rekabet Kurumu'nun açıklamalarının reklam almak ve vermek isteyenlerin çok sayıda seçeneğe sahip olduğunu göz ardı ettiğini ifade etti. Taylor, Google'ın bu iddialara karşı kendini savunmayı planladığını bildirdi.

ABD'de Benzer Durum

Hatırlanacağı üzere, ABD Adalet Bakanlığı, 2020 yılında Google'a arama ve arama reklamcılığında tekelleşme gerekçesiyle antitröst davası açmıştı. ABD'deki federal yargıç Amit Mehta, ağustosta Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna karar vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.