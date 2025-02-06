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Kanada, Trump'ın Gazze Planına Karşı Filistinlilerin Kaderini Destekliyor

Kanada, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını destekliyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 02:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 02:59
Kanada, Trump'ın Gazze Planına Karşı Filistinlilerin Kaderini Destekliyor

Kanada, Filistinlilerin Kaderini Tayin Hakkına Destek Verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı sonrası, Kanada, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme haklarını desteklediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Melanie Joly, bu durumu X sosyal medya hesabından duyurdu.

Joly, paylaşımında Kanada'nın Gazze konusundaki tutumunun değişmediğini vurgulayarak, "İsraillilerin ve Filistinlilerin uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde güvenle yaşayabilecekleri iki devletli çözüme ulaşması konusunda kararlıyız," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hamas'ın Gazze yönetimindeki rolüne dikkat çekerek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilmeleri de dahil olmak üzere kendi kaderlerini tayin etme hakkını destekliyoruz," dedi.

Trump'ın Planı ve Gazze'nin Durumu

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve buradaki tehlikeli unsurları kaldırma sorumluluğunu üstleneceklerini belirtmişti. Trump, Gazze'nin tamamen yıkılmış bir alan olduğunu vurgularken, buradaki Filistinlilerin komşu ülkeler olan Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesinin daha uygun olduğunu savundu.

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