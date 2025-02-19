Kanada, Trump'ın Tehditlerine Karşı Avrupa'dan Destek İstiyor

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Trump'ın tehditlerine karşı Avrupalı liderlere 'uyanın' çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:08
Kanada, Trump'ın Tehditlerine Karşı Avrupa'dan Destek İstiyor

Kanada, Trump'ın Tehditlerine Karşı Avrupa'dan Destek İstiyor

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine yönelik tehditlerine yanıt olarak, asla bir koloni olmayacaklarını yineleyerek, Avrupalı liderlere 'uyanın' çağrısı yaptı.

Kanada Yayın Kurumu (CBC) tarafından aktarılan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Joly, Fransa, Almanya ve Belçika ziyaretinin ardından düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeleri gündeme taşıdı. Joly, birçok liderin ABD’de ve Kanada'da neler yaşandığının farkında bile olmadığını vurguladı.

Joly, Trump’ın Kanada'yı 'ilhak etme' veya ekonomisini tarifelerle 'boğma' tehdidinin karşısında Avrupalıların daha yüksek sesle konuşmadığını ifade etti. Avrupa turunun amacını, 'tam olarak neler olup bittiğini anlatmak' olarak tanımlayan Joly, bu seyahatin, tarifelere verilecek karşılıklarla ilgili eşgüdüm sağlamak ve ulusal güvenlik ile egemenliği birlikte savunma stratejisini geliştirmek için gerekli olduğunu belirtti.

Trump’ın Kanada'nın 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki sözlerine atıfta bulunan Joly, 'Biz asla bir eyalet ve asla bir koloni olmayacağız.' ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, daha önce Kanada'nın ABD’ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuş, Kanadalıların da bu durumu arzuladığını iddia etmişti. Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için defalarca 'vali' ifadesini kullanmıştı.

Trump, 1 Şubat’ta yaptığı bir düzenlemeyle, Kanada ve Meksika’dan ithalata %25, Çin’den ithalata ise %10 ek tarife uygulamaya koymuştu.

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