Kanada, Türk Su Ürünleri İhracatındaki Kısıtlamaları Kaldırdı

Ticaret Bakanlığı, Kanada'nın Türk su ürünleri ihracatına yönelik kısıtlamaların 8 Eylül 2025'te kaldırıldığını açıkladı; GATE Projesiyle Filipinler ve Çin hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:34
Ticaret Bakanlığı, Kanada ile yürütülen görüşmeler sonucunda Türk su ürünlerinin Kanada'ya ihracatında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, tarım ve gıda ürünleri ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin sistematik biçimde ele alınması, ülke ve ürün bazında önceliklendirilmesi ve çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi'nin, 2025 Yılı İhracat Eylem Planı kapsamında kararlılıkla uygulandığı vurgulandı.

Kamuoyu duyurusunda, Kanada'nın su ürünleri alanında öncelikli ülkeler arasında yer aldığı; özellikle levrek ve çipura ihracatında yaşanan kısıtlamaların GATE gündeminde olduğu hatırlatıldı. Ayrıca Kanada Gıda Denetim Kurumu (CFIA)'nın 1 Haziran 2023'te Türk menşeli bazı su ürünlerinin ülkeye girişini yasakladığına dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli çalışmalarının ardından söz konusu teknik engellerin giderildiği ve 8 Eylül 2025 itibarıyla yasaklı statünün kaldırılarak bu ürünlerin Kanada'ya yeniden ithalatına resmi izin verildiği açıklandı.

Açıklamada, GATE Projesi kapsamında önümüzdeki dönemde de Filipinler ve Çin başta olmak üzere hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda düzenlenecek Filipinler Genel Ticaret Heyeti Programı vesilesiyle, Türkiye menşeli kanatlı eti ile yaş meyve ve sebze ürünlerine yönelik teknik engellerin kaldırılmasının da hedeflendiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin ekimde Çin'e gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, başta tavuk eti, kiraz, narenciye ve su ürünleri olmak üzere çeşitli ürünlerde karşılaşılan bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerletilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, sürdürülebilir ihracat vizyonu doğrultusunda ihracatçıların uluslararası pazarlara kesintisiz ve güvenli erişiminin sağlanmaya devam edileceği; gıda ve tarım ürünleri ihracatında teknik engellerin kaldırılmasının üreticilerin ve ihracatçıların rekabet gücünün korunması ile küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markası oluşturulması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

