Kanada ve Avrupa'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'ye İlaç Kısıtlamaları Kaldırılsın

Kanada ve 16 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'e Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi ekipman kısıtlamalarını kaldırma ve insani yardımın önünü açma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:54
Ortak dışişleri bakanları açıklaması

Kanada, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani felaket devam ederken hastaların tedavisinin acilen artırılması gerektiği vurgulandı. İmzacı ülkeler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Gazzeli hastaların tedavisi için maddi katkı, tıbbi personel veya ekipman sağlama konusunda hazır olduklarını bildirdi.

Ortak açıklamada İsrail'e, Gazze'ye yönelik ilaç ve tıbbi ekipman teslimatlarındaki kısıtlamaları kaldırması ve Birleşmiş Milletler ile insani yardım ortaklarının "hayat kurtarıcı çalışmalar" yürütmesine olanak tanıması çağrısı yapıldı.

İmzacı ülkeler ayrıca İsrail'i, tıbbi personeli korumaya ve onların güvenli geçişlerini sağlamaya davet etti.

