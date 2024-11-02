Kanada ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya ile Askeri İşbirliğini Kınadı

Kanada ve Güney Kore'nin Ortak Açıklaması

Kanada ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya ile "derinleşen askeri işbirliğini" kınadıklarını duyurdu. İki ülkenin savunma ve dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yapılmış olan ortak açıklamada, ilişkilerin geliştirilmesine dair uzlaşı sağlandığı ifade edildi.

Askeri İşbirliği ve Büyüyen Tehditler

Açıklamada, Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de Japon Denizi'ne yönelik kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasını kınandığı bildirildi. Ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker göndermesi "endişeyle takip edilmektedir" denilerek, bu durumun istikrarı bozucu olduğu vurgulandı. Moskova ve Pyongyang'a asker çekme çağrısı yapıldı.

Ortak Güvenlik Tehditleri ve İklim Değişikliği

Yapılan açıklamada, iklim değişikliğinin ortak güvenlik tehdidi olduğu kaydedildi. Kanada ve Güney Kore, güvenlik alanındaki işbirliğini pekiştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar. Kritik altyapıya yönelik tehditlerin yanı sıra siber güvenlik ve yeni teknolojilerle ilgili endişelerin ele alınmasına yönelik çalışmalara da değinildi.

Siber Politika İstişareleri ve Yapay Zeka Zirvesi

Ayrıca, iki ülkenin politikaları ve stratejileri üzerine "Kanada-Güney Kore Siber Politika İstişareleri" düzenleneceği duyuruldu. Güney Kore'de yapılan "Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi (REAIM)" sonrası yayınlanan bildirge de desteklendi.

Kuzey Kore'nin Rusya ile İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı, Kuzey Kore'ye yapmış olduğu Haziran ziyaretinde iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı ise 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini muharebe alanlarına göndereceğini belirtmişti. Ayrıca, ABD'nin 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin Rusya'da bulunduğu ve bunların 8 bininin Ukrayna sınırına yakın bir bölgede konuşlandırıldığı bilgisi de gündeme gelmişti.