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Kanada, Yangınlarla Mücadelede Uluslararası Destek Alıyor

Kanada, yangınlarla mücadelede Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan 400 itfaiyeci gönderecek.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:58
Kanada, Yangınlarla Mücadelede Uluslararası Destek Alıyor

Uluslararası Yardım Kanadaya Ulaştı

Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau, devam eden yangınlarla mücadele konusunda önemli bir gelişmeyi duyurdu. Alberta ve Britanya Kolumbiyası'ndaki yangınlarla başa çıkmak amacıyla Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda’dan itfaiye ekipleri destek gönderecek.

Yangınla Mücadelede İş Birliği

Trudeau, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, Jasper bölgesinde yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve bu dört ülkeden 400'den fazla itfaiyecinin bölgeye intikal edeceğini belirtti. Yangınla mücadele eden ekiplere olan minnetini ifade eden Trudeau, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bölgedeki Durum

Jasper Ulusal Parkı çevresindeki tahliye işlemleri sürerken, Kanada Parkları İklim Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, parka girişlerin 6 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtildi. New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre, Jasper Ulusal Parkı'nda yaklaşık 363 kilometrekarelik bir alanın yangın nedeniyle tahrip olduğu tahmin ediliyor.

Yerel Nüfus Etkilendi

Bölgedeki yangınlar nedeniyle 23 Temmuz'da yaklaşık 25 bin kişi tahliye edilmişti. Jasper bölgesinde görevli yetkililer ise yangının yol açtığı zararların tam olarak belirlenemediğini, ancak "bölgenin yarısından fazlasının" etkilenmiş olabileceğini ifade ettiler.

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