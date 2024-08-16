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Kanada Yüksek Mahkemesi, Filistin Destekçilerine 3 Gün Süre Verdi

Vancouver Island Üniversitesi'nde kurulan kamp için protestoculara 3 gün süre verildi. İfade özgürlüğü tartışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:18
Kanada Yüksek Mahkemesi, Filistin Destekçilerine 3 Gün Süre Verdi

Kanada Yüksek Mahkemesi'nden Filistin Destekçilerine Süre

Kanada Yüksek Mahkemesi, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını protesto edenlerin, Vancouver Island Üniversitesi kampüsünde kurdukları kamp için 3 gün süre tanıdı. Yargıç Michael Stephens, protestocuların kamp kurdukları alandan ayrılmaları gerekeceğini belirtirken, öğrencilerin genel kampüs alanında kalmasına izin verdi.

Kararın İçeriği

Mahkemenin verdiği karar, 150 gün boyunca geçerli olacak. Bu süre içerisinde protestocuların kamp yaptıkları bölgeyi boşaltmaları bekleniyor.

Sivil Özgürlükler Derneği'nden Tepki

Britanya Kolumbiyası Sivil Özgürlükler Derneği (BCCLA), mahkeme kararına karşı memnuniyetsizliğini dile getirdi. Derneğin avukatı Ga Grant, "İfade özgürlüğü, kural dışı bir gerekçe olmadığı sürece korunmalıdır" diyerek mahkemenin daha geniş bir perspektife sahip olması gerektiğini vurguladı.

Protestonun Arka Planı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye düzenlediği saldırılardan bu yana, Kanada'nın çeşitli üniversitelerinde pek çok protesto gerçekleştirildi. Öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturdu. Yaklaşık 35 öğrenci, 100 günden fazla bir süredir kamp eylemlerini sürdürmekte ve "Filistinlilere yönelik soykırımı" tanıma talebinde bulunmasının yanı sıra, insan hakları ihlallerine ortaç olan şirketlerle ilişkilerin açığa çıkarılmasını istiyor.

Üniversite Yönetimi Mahkemeye Başvurdu

Üniversite yönetimi, protestocuların kampüs alanını terk etmesi için mahkemeye başvurmuştu. Bu gelişme, kamp alanındaki gerginliği daha da artırdı.

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