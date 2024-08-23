Kanarya Adaları'na 174 Düzensiz Göçmen Ulaştı

Kanarya Adaları'na Gelen Düzensiz Göçmenler

İspanya'nın güneybatısında yer alan Kanarya Adaları’na, 174 düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekne ulaştı. El Hierro adasına gelen bu tekne, göçmen akınının arttığı bir dönemde dikkat çekiyor.

Teknede Yaşamını Yitiren Göçmen

İspanya Sahil Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, El Hierro adasının güney kıyısındaki La Restinga Limanı’na sabah saatlerinde gelen 174 kişilik düzensiz göçmen grubunun arasında bir erkeğin ölü bulunduğu bildirildi. Bu kişilerin arasında 11 kadın ve 6 bebek de yer alıyor.

Yardım Çalışmaları ve Sağlık Durumu

Düzensiz göçmenlerden 4'ünün şiddetli sıvı kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, gemideki diğer göçmenlere de acil yardım ulaştırıldığı aktarıldı.

Artan Düzensiz Göç Akınları

Hafta başından bu yana El Hierro adasına 8 tekne ile toplam 800'den fazla göçmen geldi. Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından İspanya'ya gerçekleşen düzensiz göç akını, geçtiğimiz yıl içinde %66,2 oranında artış gösterdi. Kanarya Adaları, düzensiz göçmenlerin en çok geldiği yerlerden biri haline geldi.

İspanya İçişleri Bakanlığı Verileri

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılı 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında toplam 31.155 düzensiz göçmen ülkeye giriş yaparken, bunun 22.304'ü Kanarya Adaları'na yöneldi.

Başbakanın Planları

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göç sorununu ele almak amacıyla Moritanya, Senegal ve Gambiya’yı 27-29 Ağustos tarihlerinde ziyaret etmeyi planlıyor.